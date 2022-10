Karim Benzema vence Bola de Ouro pela primeira vez e sucede a Lionel Messi

JN/Agências Hoje às 21:01 Facebook

O avançado francês Karim Benzema conquistou, esta segunda-feira, pela primeira, vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista da época, sucedendo ao argentino Lionel Messi.

O jogador do Real Madrid, de 34 anos, que, em 25 de agosto, já tinha sido eleito o melhor para UEFA, venceu em 2021/22 a Liga dos Campeões e a Liga espanhola, sendo o melhor marcador em ambas as provas, com 15 e 27 golos, respetivamente.

Benzema é o quinto jogador francês a ser galardoado - e primeiro no século XXI -, depois de Raymond Copa (1959), Michel Platini (1983, 1984 e 1985), Jean-Pierre Papin (1991) e Zinédine Zidane (1998).

"Ver este troféu à minha frente é motivo de orgulho. Penso em quando eu era pequeno, todo o trabalho, nunca desisti... É um sonho de criança, cresci com isto na cabeça. É a Bola de Ouro do povo. Este sonho de criança tem muito trabalho e também muitos momentos difíceis, como quando não podia ir à seleção. Mas não me deixei abater, continuei a trabalhar nos treinos, pensando que tinha a sorte de jogar futebol. Estou orgulhoso da minha carreira", afirmou o francês.

No que respeita aos outros troféus, a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, bisou na Bola de Ouro feminina, enquanto o belga Thibaut Courtois (Real Madrid) recebeu o Prémio Yashin, para melhor guarda-redes, e Gavi, também do Barça, o Troféu Kopa, para o melhor sub-21.

O polaco Robert Lewandowski recebeu, ainda pelo que fez no Bayern Munique, o segundo troféu de rei dos marcadores, enquanto o Manchester City foi eleita a equipa do ano, à frente de Liverpool e do campeão europeu Real Madrid.

O historial da Bola de Ouro, no masculino, é liderado de forma destacada por Lionel Messi, que soma sete troféus (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021), mais dois do que o português Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

A Bola de Ouro é um prémio atribuído pela revista francesa France Football, que, desde 1956, premiou o melhor jogador do ano (até 1994 apenas o melhor europeu a atuar na Europa) e agora passou a galardoar o melhor futebolista da época.

Confira a classificação completa:

1. Karim Benzema, Fra (Real Madrid)

2. Sadio Mané, Sen (Liverpool)

3. Kevin De Bruyne, Bel (Manchester City)

4. Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique)

5. Mohamed Salah, Egi (Liverpool)

6. Kylian Mbappé, Fra (Paris Saint-Germain)

7. Thibaut Courtois, Bel (Real Madrid)

8. Vinícius Júnior, Bra (Real Madrid)

9. Luka Modric, Cro (Real Madrid)

10. Erling Haaland, Nor (Borussia Dortmund)

11. Son Heung-min, Cor (Tottenham)

12. Ryiad Mahrez, Alg (Manchester City)

13. Sébastien Haller, Cmf (Ajax)

14. Rafael Leão, POR (AC Milan) .

15. Fabinho, Bra (Liverpool)

16. Virgil van Dijk, Hol (Liverpool)

17. Casemiro, Bra (Real Madrid)

18. Dusan Vlahovic, Ser (Fiorentina/Juventus)

19. Luis Díaz, Col (FC PORTO/Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo, POR (Juventus/Manchester United)

21. Harry Kane, Ing (Tottenham)

22. Bernardo Silva, POR (Manchester City)

23. Trent Alexander-Arnold, Ing (Liverpool)

24. Phil Foden, Ing (Manchester City)

25. Darwin Núñez, Uru (BENFICA)