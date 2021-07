Karsten Warholm bateu recorde do Mundo dos 400 metros barreiras

JN/Agências Ontem às 22:36 Facebook

O norueguês Karsten Warholm estabeleceu, esta quinta-feira, um novo recorde mundial dos 400 metros barreiras, no meeting de atletismo de Oslo, prova da Liga Diamante da modalidade.

O atleta da Noruega, que só agora inicia a época, completou a volta à pista em 46,70 segundos, retirando da lista de recordes os 46,78 do norte-americano Kevin Young, feitos em Barcelona em 1992.

Em segundo lugar classificou-se o brasileiro Alison dos Santos, com 47,38, novo recorde sul-americano.

Warholm, já duas vezes campeão do Mundo, reforça a condição de grande favorito para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, onde terá como principal opositor o norte-americano Rai Benjamin, que era até hoje o líder anual, com os 46,83 corridos nas provas seletivas dos Estados Unidos, no passado dia 26, em Eugene.