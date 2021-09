Kawasaki assina com o Portimonense até 2026

JN/Agências Ontem às 22:08 Facebook

O avançado japonês Shuhei Kawasaki, de 20 anos, é o mais recente reforço do Portimonense, ficando vinculado ao clube algarvio até 2026, com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O jogador atuava nos japoneses do Gamba Osaka, sendo esta a primeira experiência fora do Japão.

"É o último reforço para esta época, um jogador com características muito boas, rápido e que joga como extremo e médio e que estava a ser acompanhado há uma época. A contratação foi aprovada pelo treinador Paulo Sérgio. As peças que eram necessárias para o plantel foram contratadas e estamos muito bem servidos até à próxima janela ou mesmo até ao final da época", referiu o presidente da SAD, Rodiney Sampaio.

Shoya Nakajima e Nakamura, ambos japonenses, foram fundamentais para convencer Kawasaki a assinar pela equipa de Portimão. "Ter aqui jogadores japoneses foi uma das razões que me levou a vir. É um grande desafio jogar com jogadores como Nakajima, o qual me habituei a ver na televisão, e penso que irei aprender bastante e dar o melhor para ajudar a equipa", afirmou o atacante.

Em 2021 Kawasaki participou em 9 jogos pela equipa japonesa, tendo assinado 3 golos.