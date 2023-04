Kekoa Hummel e Bernardo Marques dominam as ondas do Porto

JN Hoje às 21:08 Facebook

Os dois surfistas tiveram em grande na 5.ª etapa do Circuito Regional de Surf do Norte, que se disputou na Praia Internacional do Porto.

Os surfistas Kekoa Hummel e Bernardo Marques estiveram em destaque na 5.ª etapa do Circuito Regional de Surf do Norte que decorreu na quinta e esta sexta-feira, na Praia Internacional do Porto. O primeiro venceu nas categorias de sub-16 e sub-18, enquanto o segundo foi o grande vencedor em sub-14. O último dia ficou marcado pela chuva e pelo vento, o que dificultou a manobra dos 80 surfistas inscritos.

Kekoa Hummel, atleta de Leça da Palmeira, venceu também o prémio da Polen Surfboards para a Melhor Onda, com um score de 7,25.

"Foi um campeonato com um bom nível competitivo, que demonstrou a qualidade do surf a Norte nas camadas mais jovens. Amanhã, sábado, o Porto&Matosinhos Wave Series continua, desta vez com a realização da primeira etapa do Júnior Tour, o campeonato nacional Pro Junior, que traz às nossas praias os melhores surfistas nacionais na categoria sub-20, numa organização conjunta com a Associação Nacional de Surfistas", revela Marcelo Martins, responsável pela organização desta 9.ª edição do Porto&Matosinhos Wave Series.

CLASSIFICAÇÕES:

Sub-18

1.º Kekoa Hummel (Associação Onda do Norte)

2.º Matias Lopes (Associação Onda do Norte)

3.º Salvador Tavares (Clube de Surf do Porto)

4.º João Maria Pereira (Clube de Surf do Cabedelo)

Sub-16

1.º Kekoa Hummel (Associação Onda do Norte)

2.º Rodrigo Lima (Associação Onda do Norte)

3.º Guilherme Caetano (Associação de Surf de Aveiro)

4.º Guilherme Moreira (Associação Onda do Norte)

Sub-14

1.º Bernardo Marques (Associação Onda do Norte)

2.º Guilherme Moreira (Associação Onda do Norte)

3.º Gonçalo Rego (Clube de Surf do Cabedelo)

4.º Sebastião Neves (Associação de Surf de Aveiro)