Kelvin Boateng reforça F. C. Porto B

Avançado ganês, de 20 anos, chega por empréstimo do Aves, por uma época, com opção de compra

O F. C. Porto oficializou a contratação de um reforço para a equipa B. Trata-se de Kelvin Owusu Boateng, que chega por empréstimo do Aves, por uma época, com opção de compra.

O avançado ganês, de 20 anos, chegou ao Aves no verão de 2018 proveniente da Academia Right to Dream, do Gana. Em 2018/19, apontou 16 golos em 32 jogos pela equipa de sub-19 do Aves, sendo promovido em 2019/20 à equipa de sub-23, pela qual marcou 12 golos em 32 jogos. A partir de agora, fará parte do plantel do F. C. Porto B.

"Quero ajudar o F. C. Porto B e fazer golos para poder chegar à equipa principal. Coletivamente, vamos lutar pela vitória em todos os jogos, seja qual for o adversário", disse, ao site do clube.