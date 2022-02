Kelvin e José Aja poderão não ser inscritos na Liga

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:13 Facebook

A contratação de Kelvin e José Aja pelo Belenenses SAD tinha tudo para ir avante, visto que eram dois jogadores livres. No entanto, os regulamentos da Liga Portugal poderão tornar a tarefa impossível.

Os documentos explicam que um jogador que esteja sem clube pode ser inscrito nas competições profissionais se tiver desempregado desde o final de agosto. No entanto, Kelvin rescindiu contrato com o Vila Nova em dezembro, na mesma altura que José Aja terminou o vínculo com o Santiago Wanders.

Os regulamentos da FIFA relativos a transferências nesta fase da época indicam que um jogador que esteja sem clube pode ser inscrito nesta altura, desde que tenha terminado contrato no final do ano civil. Tendo isto em conta, o departamento jurídico do Belenenses SAD irá analisar o caso.