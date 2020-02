Kelvin é reforço de Augusto Inácio no Brasil

Hoje às 11:03 Facebook

O Avaí anunciou a contratação do ex-jogador do F.C. Porto, que assinou até ao final da temporada pelo clube de Augusto Inácio.

Kelvin é o mais recente reforço do Avaí, orientado pelo técnico português Augusto Inácio, num contrato válido até ao final da temporada. O extremo brasileiro deixa, portanto, o Coritiba e assina pelo emblema de Santa Catarina.

Foi atleta do F.C. Porto entre 2011 e 2019 e foi o herói em 2012/2013, com o golo ao minuto 92, que foi crucial para a conquista do campeonato nessa época. Nunca se conseguiu afirmar nos dragões após esse momento e esteve emprestado a vários clubes, como o Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama e Fluminense, no qual representou na última época, a par do Coritiba.

Kelvin volta a ser treinado por um técnico português, que já iniciou a época no Brasil (campeonato Catarinense), com duas vitórias, um empate e uma derrota nos quatro jogos realizados.