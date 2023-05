Kelvin marcou golo do título há 10 anos: "Estamos atrás, faltam poucos jogos, mas não desistam!"

António M. Soares Hoje às 10:15 Facebook

Herói do título 2012/2013 deixa mensagem de crença. Faz hoje 10 anos que marcou ao Benfica.

Kelvin foi protagonista de um título improvável, em 2012/13, que 10 anos depois ainda está bem vivo na memória de portistas e benfiquistas. Para uns significa ainda hoje uma explosão de alegria, para outros um pesadelo, que preferem esquecer. Uma década depois, basta ir ao Youtube escrever "golo de Kelvin ao Benfica" e nem é preciso acrescentar mais informação para rever vídeos do golo do brasileiro com milhares de visualizações. Jorge Jesus a cair de joelhos no relvado do Dragão, mal a bola saiu cruzada do pé esquerdo do brasileiro para o fundo das redes, o Dragão em "erupção" e um Vítor Pereira a correr em todas as direções, enquanto Helton e Lucho conduzem alguns adeptos de volta à bancada, são as imagens mais marcantes, depois do golo. No dia em que se assinala uma década sobre o golo histórico de Kelvin - hoje no Ryukyu, da Liga 3 do Japão -, o JN foi revisitar essa memória, numa altura que coincide com um momento do campeonato que volta a testar a crença dos adeptos azuis e brancos.

Dez anos depois, que memória guarda do golo ao Benfica, que valeu o título de 2012/13 ao F. C. Porto?