Kelvin segue carreira na Bolívia

No seguimento do Clássico F. C. Porto-Benfica, Kelvin, que em 2012/13 marcou o golo que valeu o título aos dragões, anunciou que vai continuar a carreira na Bolívia

Aos 28 anos o extremo chega ao Always Ready Club, segundo classificado da liga boliviana. O brasileiro foi apresentado na página de Instagram do clube em grande pompa, como um "reforço de luxo".

Para já a equipa está um ponto atrás do primeiro classificado, Independiente Petroleros e soma 30 jogos nesta temporada.

Após ter desempenhado um papel decisivo em 2012/13 a carreira de Kelvin tomou um caminho inesperado e foi passada no Brasil, em emblemas de menor monta. Agora, com 28 anos, o atacante espera relançar a carreira, outrora promissora, na Bolívia