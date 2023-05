Kerkez "pressiona" mas Alkmaar não cede

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Ofertas de clubes ingleses sustentam pedido da equipa neerlandesa de 20 milhões de euros, montante proibido para o Benfica.

O eventual negócio de Milos Kerkez, lateral do AZ Alkmaar ambicionado pelas águias, continua muito complicado, apesar dos sinais evidentes do desejo do jogador sair da equipa neerlandesa e de, aparentemente, dar preferência ao emblema da Luz.

A questão, sabe o JN, é que os dirigentes do clube dos Países Baixos continuam irredutíveis em exigir 20 milhões de euros pelo jovem internacional húngaro, já que possuem ofertas de Inglaterra perto desse montante. Um nível bem elevado em relação à fasquia que as águias aceitam investir - ligeiramente superior a dez milhões.