Kevin Durant: "A minha época acabou, não pretendo jogar"

Apesar da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) estar de regresso a 31 de julho, a estrela Kevin Durant, dos Brooklyn Nets, afirmou, este sábado, que não vai jogar na presente temporada.

Com a pandemia do novo coronavírus, os fãs de Kevin Durant e do Brooklyn Nets alimentaram a esperança de ver o astro estrear-se pela equipa nesta temporada, após recuperar de uma grave lesão no tendão de Aquiles. No entanto, mesmo com o regresso da atual temporada da NBA marcado para o próximo mês, o ala prefere não arriscar um retorno precipitado.

"A minha temporada acabou. Não vou voltar. Decidimos que ia esperar até à próxima época. Para mim é melhor esperar. Não estou preparado para voltar a jogar. Irei ter mais tempo para preparar a próxima época", afirmou Durant, em declarações à "ESPN".

Kevin Durant, que já foi eleito duas vezes o jogador mais valioso das finais da NBA, rompeu o tendão de Aquiles da perna direita a 11 de junho do ano passado, no jogo cinco das finais da NBA, ao serviço dos Golden State Warriors, frente aos Toronto Raptors.