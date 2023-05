Kevin Mantilla, o defesa resoluto que seduz o F. C. Porto

Rui Almeida Santos Hoje às 12:38 Facebook

Apontado como possível reforço do F. C. Porto, Kevin Mantilla, de 19 anos, já foi capitão do Independiente Santa Fé e prepara-se para disputar o Mundial sub-20 pela Colômbia. Na adolescência, jogou como avançado, mas hoje é um dos defesas centrais mais promissores do planeta, segundo o Observatório do Futebol.

Há um antes e um depois da Copa Sudamericana de sub-20 na carreira de Kevin Mantilla, jovem central, de 19 anos, que poderá reforçar o F. C. Porto em breve.

O torneio, disputado na Colômbia, que juntou as seleções sub-20 sul-americanas, confirmou as qualidades de um defesa forte no jogo aéreo, com boa saída de bola e inteligente na forma como se posiciona em campo.

Indiscutível para o selecionador Héctor Cárdenas, Mantilla disputou os nove jogos da prova, provocando o interesse de vários clubes, da Europa e não só. O Vasco da Gama terá tentado a contratação, mas foi do Velho Continente que chegaram as abordagens mais mediáticas, com Liverpool, Rangers e Torino a tentarem convencer o Independiente Santa Fé a vender o passe do jogador.

No entanto, o futuro de Mantilla poderá passar por Portugal, com o F. C. Porto a estar perto de assegurar um dos defesas centrais mais promissores do futebol mundial.

Quem o diz é o Observatório do Futebol (CIES), que incluiu o internacional sub-20 colombiano na lista dos defensores mais entusiasmantes da atualidade, quem tem o internacional português António Silva, do Benfica, como líder. Mantilla surge na 14.ª posição dessa lista, atrás de outro central que atua na Liga portuguesa, o sportinguista Diomande, que é 11.º.

Após o Sudamericano de sub-20, Kevin Mantilla subiu na hierarquia do Independiente Santa Fé e fixou-se no onze de Gonzalo Martínez, tendo inclusivamente se estreado a marcar pelo 'leão encarnado' na Copa Sudamericana, frente aos argentinos do Gimnasia (2-1), jogo em que capitaneou a equipa.

Kevin Mantilla, do Independiente Santa Fé, celebra golo apontado frente ao Gimnasia Foto: AFP

A liderança é um dos pontos fortes do defesa central, que também pode ser utilizado no lado direito do setor mais recuado. Com um estilo de jogo agressivo e determinado, Mantilla é já uma certeza do futebol colombiano, filão que o F. C. Porto continua a explorar de forma profícua, depois dos casos de sucesso de Falcao, James, Guarín, Luis Díaz ou Matheus Uribe.

O plano dos portistas passa, numa primeira fase, pela integração do jovem defesa na equipa B, onde poderá somar minutos num campeonato exigente como o da Liga 2 e, assim, acelerar a integração num futebol com características e ritmos distintos do sul-americano.

Mantilla, que na juventude jogava como avançado e só recuou no terreno quando chegou à academia do Independiente Santa Fé, anda por estes dias focado apenas no Mundial sub-20, que se realiza entre 20 de maio e 11 de junho na Argentina.

Depois dele, seguir-se-á, certamente, um novo capítulo na carreira de um talento que tem sido capaz de agarrar as oportunidades que lhe vão surgindo pelo caminho. É um bom prenúncio, sem dúvida.