Kikas pede aos surfistas para ficarem em casa

Frederico Morais lançou, este sábado, um apelo, onde salientou a importância de todos os surfistas permanecerem em quarentena. Testemunho foi publicado nas redes sociais da Associação Nacional de Surfistas.

Apesar das restrições serem claras, existem muitas pessoas que as continuam a "fintar". Nos últimos dias têm-se multiplicado as imagens de surfistas, em número considerável, dentro de água. Ora, tendo em conta as evidências, Frederico Morais, considerado o melhor surfista português, reagiu com desagrado ao que tem sucedido.

"Não quero dar sermões a ninguém, mas a verdade é que fico super triste por ver as notícias que tenho visto, sobre pessoas que andam a surfar", começou por dizer Kikas, num apelo publicado nas redes sociais da Associação Nacional de Surfistas.

"Percebo que seja um momento difícil, mas não há necessidade nenhuma disto. Todos queremos sair de casa, mas neste momento temos de trabalhar em conjunto, respeitar as medidas de segurança e dar o exemplo", salientou.

Recorde-se que Kikas tem treinado em casa. O surfista luso deixou de ir ao mar a partir do momento em que soube do adiamento dos Jogos Olímpicos do verão de 2020 para 2021.