Kikas vence campeão mundial na final da Ericeira

O surfista português Frederico Morais, conhecido no mundo do desporto por Kikas, venceu o brasileiro Ítalo Ferreira, campeão do mundo, na final do MEO Cup Surfing, na Praia de Ribeira d'Ilhas, Ericeira, numa prova especial da Liga Mundial de Surf (WSL).

Kikas obteve uma pontuação de 15,60 pontos em 20 possíveis, contra os 12,33 pontos de Ítalo Ferreira, fazendo prevalecer a sua experiência nas ondas da Ericeira para conquistar o troféu.

"É ótimo vencer em casa, é o surf profissional ao mais alto nível", lançou aos jornalistas o atleta, elogiando o desempenho dos restantes surfistas portugueses em competição.

No quadro feminino, a francesa Johanne Defay (14,27), foi a vencedora, derrotando na final a espanhola Nadia Erostarbe (13,34), que eliminou nas "meias" a portuguesa Yolanda Hopkins.

O MEO Portugal Cup Surfing, que se seguiu a uma prova semelhante disputada na semana passada em França, não pontuou para qualquer ranking e teve como principal objetivo proporcionar momentos de competição aos atletas, depois de os circuitos de 2020 da WSL terem sido cancelados por causa da pandemia de covid-19.