Kiko Bondoso: "Recuperei a confiança em Vizela"

Na formação prestou provas no Sporting e no F. C. Porto e foi nadador salvador antes de ser profissional.

Natural de Moimenta da Beira, distrito de Viseu, foi no clube da terra que começou a exibir todo o potencial. Deu o salto para o Campeonato de Portugal e, ao serviço do Vizela, chegou à Liga com 25 anos. Atingiu a elite por mérito próprio, mas os ensinamentos do pai ajudaram-no no crescimento humano e nas qualidades técnicas que evidencia nos relvados.

O Vizela conseguiu o feito inédito de ficar na Liga. O que esteve na base desse sucesso?

Começou há três anos. Desde o Campeonato de Portugal que fomos construindo um ambiente e uma mística, com o apoio importante dos adeptos. Foi um ano difícil, mas o crescimento foi visível dentro de campo. Conseguimos a permanência com mérito.