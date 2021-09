Kimi Raikkonen testa positivo à covid-19 e falha grande prémio

JN/Agências Hoje às 10:40 Facebook

O piloto finlandês Kimi Raikkonen testou positivo para o covid-19 e vai falhar o Grande Prémio da Holanda deste fim-de-semana.

O campeão mundial de 2007, de 41 anos, que se vai retirar da Fórmula 1 no final da temporada, será substituído em Zandvoort pelo piloto de reserva da Alfa Romeo, Robert Kubica.

"O Kimi não apresenta sintomas e está de bom humor. Entrou imediatamente em isolamento no hotel. A equipa deseja ao Kimi uma rápida recuperação", escreveu a Alfa Romeo no Twitter. "A equipa fez uma verificação minuciosa dos contactos e não espera qualquer outro impacto para as operações durante o resto do fim-de-semana".

Os organizadores do campeonato e a Federação Internacional do Automóvel (FIA) revelaram que o teste positivo de Raikkonen "não terá um impacto mais amplo no GP holandês".

O piloto polaco Kubica, 36 anos, ganhou o Grande Prémio do Canadá em 2008, mas a sua carreira foi gravemente prejudicada após uma queda durante o Rali de Andorra, em 2011, em que o seu antebraço direito foi parcialmente cortado.

"O Robert tem sido piloto reserva desde o início da temporada 2020 e conduziu o C41 da equipa em três sessões de treino este ano", disse Alfa Romeo.

Com Raikkonen a precisar de um teste negativo antes de ser autorizado a regressar ao paddock, a sua participação no Grande Prémio de Itália do próximo fim-de-semana, em Monza, também está em dúvida.

Lewis Hamilton, Sergio Perez e Lance Stroll falharam grande prémios no ano passado porque tiveram covid-19 enquanto Pierre Gasly, Lando Norris e Charles Leclerc testaram positivo durante as férias de inverno.