Kimpembe falha jogos com o Benfica devido a lesão

Presnel Kimpembe vai falhar os dois jogos do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões frente ao Benfica, devido a uma lesão que o afastará da competição durante seis semanas.

"Em consequência de uma lesão no tendão da perna esquerda, Presnel Kimpembe estará indisponível cerca de seis semanas. Um novo ponto de situação será feito dentro de oito dias", indicou o PSG, em comunicado.

O defesa central, de 27 anos, lesionou-se nos minutos finais do jogo com o Brest, no sábado, que o líder do campeonato venceu por 1-0 e no qual os portugueses Danilo -- uma opção para substituir Kimpembe -- e Vitinha foram titulares e Nuno Mendes foi suplente utilizado.

Kimpembe falhará os dois encontros com o Benfica, em 05 e 11 de outubro, em Lisboa e Paris, respetivamente, da terceira e quarta jornadas do Grupo H da Liga dos Campeões, no qual os franceses se estrearam com um triunfo por 2-1 na receção à Juventus, enquanto os encarnados venceram em casa o Maccabi Haifa, por 2-0.