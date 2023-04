Kings League: a fama que vira o futebol do avesso

A pirâmide foi virada ao contrário. A história do futebol fez-se de baixo para cima, com grupos de amigos a criarem clubes que, por sua vez, se juntaram em associações para competir e, aos poucos, criaram legiões de adeptos que transformaram o desporto no negócio multimilionário que conhecemos. A fórmula vencedora chegou do Século XX ao XXI, mas, agora, vê-se confrontada com um novo modelo de negócio que, apesar de ainda não fazer soar os alarmes dos mais poderosos, mostrou que a fama tem impacto imediato. Eis Kings League, a liga do "rei" Gerard Piqué.

O antigo defesa do Barcelona e da seleção espanhola sempre teve dedo para o negócio e durante um jantar com Ibai Llanos - um espanhol eleito, por duas vezes, o maior "streamer" do Mundo -, decidiu criar a "Kings League". Resumidamente trata-se de um torneio de futebol de 7, mas com regras muito específicas, escolhidas e votadas "online".

A ideia-base é mostrar tudo aquilo que é segredo no futebol convencional. As palestras dos treinadores são transmitidas, bem como as negociações nas transferências, os árbitros têm câmara ao peito e é possível ver e, sobretudo, ouvir tudo o que se passa em campo. Os jogos são transmitidos no Twitch ou YouTube e o primeiro torneio de inverno teve números impressionantes: se a fase do campeonato foi disputada num simples pavilhão no porto da cidade-condal, a final levou mais de 92 mil adeptos a Camp Nou (bilhetes entre os 10 e os 60 euros!) e foi vista, na internet, por mais de dois milhões de pessoas.