Kings League: a prova que trouxe o mundo dos videojogos para a vida real

A Kings League, criada por Gerard Piqué e o "streamer" Ibai Llanos, não demorou a impor-se. Alia regras de diversos desportos, juntando-lhes outras mais comuns no mundo virtual. Várias estrelas do futebol aderiram à ideia e o futsalista português Ricardinho vai seguir-lhes o exemplo.

De uma conversa entre Gerard Piqué, antigo futebolista profissional, e Ibai Llanos, uma figura proeminente no universo digital, nasceu a Kings League, uma prova que combina regras de vários desportos e introduziu outras inspiradas no mundo dos videojogos, do "gaming".

A ideia principal passava por criar uma competição aberta aos adeptos, em que fosse possível perceber "o que o treinador diz aos jogadores ou como os proprietários negoceiam transferências", explicou Piqué, antigo jogador do Barcelona e internacional espanhol.