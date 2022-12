Kloof promete equipa com "atitude à Porto" na FIBA Europe Cup

JN Hoje às 16:14 Facebook

Na ressaca do afastamento da Taça de Portugal, às mãos do Benfica (97-93), o F. C. Porto procura retomar o trilho dos sucessos no arranque da segunda fase de grupos FIBA Europe Cup, frente aos romenos do Craiova.

O base neerlandês Charlon Kloof promete uma equipa com "uma atitude à Porto", ou seja a "deixar tudo em campo durante todas as posses de bola".

"Vai ser difícil, porque esta fase é mais complicada e temos jogadores jovens que vão experienciar coisas novas. Os veteranos vão ter um papel importante, mas os jogadores mais novos são muito inteligentes e querem aprender para melhorar. Penso que vamos arrancar devagar, mas vamos levantar voo rapidamente e continuar a lutar sempre", referiu o jogador, aos sítio oficial do clube portista.

Sobre o futuro da equipa na competição europeia, Kloof garante: "Não queremos ficar por aqui. Vamos dar tudo o que temos. Por que não haveríamos de sonhar com a passagem à fase seguinte?", questionou.

Os dragões viajam até a Roménia para defrontar o Craiova na próxima quarta-feira, jogo que tem início agendado para as 17 horas.

O F. C. Porto terminou o Grupo C da primeira fase da FIBA Europe Cup na segunda posição, atrás dos neerlandeses do Den Bosch, apurando-se para a próxima fase da competição.

Os azuis e brancos vão defrontar os romenos do Craiova, os alemães do Niners Chemnitz e os franceses do Cholet Basket no Grupo I da segunda fase. Os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para o play-off final.