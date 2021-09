Klopp confirma baixa para o embate com o F. C. Porto

Bernardo Monteiro Hoje às 20:25 Facebook

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, confirmou que Thiago Alcântara não vai defrontar o F. C. Porto, na próxima terça-feira, a contar para a Liga dos Campeões. O espanhol está a contas com uma lesão muscular e não vai ser opção para a deslocação ao Dragão.

Embora não seja titular indiscutível da equipa britânica, onde atua o português Diogo Jota, Thiago é um dos grandes jogadores do meio-campo dos 'reds', mas vai falhar o jogo da segunda jornada do Grupo B. O internacional espanhol, de 30 anos, lesionou-se no jogo do passado fim de semana, com o Crystal Palace, tendo já falhado a partida com o Norwich, referente à Taça da Liga, disputada na passada terça-feira.

"Não é 100 por cento claro quando o Thiago vai voltar. É um problema muscular. Talvez regresse depois da paragem para as seleções. Não acredito que seja possível tê-lo antes. Vamos ver", considerou o técnico alemão, a respeito da antevisão ao jogo com o Brentford, da sexta jornada da Premier League, que será disputado este sábado.