Klopp deixa pedido aos adeptos: "Fiquem em casa ou apenas à porta"

O treinador alemão dedicou o título de campeão inglês, que fugia há 30 anos, aos adeptos e pediu que os festejos fossem feitos em casa, face à pandemia.

"Esta noite é para vocês [adeptos]. É incrível ser campeão com este clube. Este é um momento tão importante, que estou completamente impressionado", disse Klopp à cadeia televisiva Sky Sports, pedindo aos fãs dos reds que "fiquem em casa ou apenas à porta, mas nada mais do que isso".

O técnico, de 53 anos, que na temporada 2018/19 levou o Liverpool à conquista da Liga dos Campeões, conseguiu este ano guiar o clube ao 19.º cetro nacional e terminar com o longo jejum, ficando agora a um do recordista Manchester United, sem vencer desde 2012/13.

O tempo da paragem das competições, face à pandemia de covid-19, mereceu um comentário do técnico, que se mostrou "aliviado" pelo regresso do futebol.

"É um grande alívio, porque durante os três meses de paragem, ninguém sabia se iríamos retomar e não sabíamos a 100% em que estado voltaríamos", observou.

Na quarta-feira, o Liverpool goleou por 4-0 o Crystal Palace e a derrota (2-1) desta quinta-feira do segundo classificado Manchester City, em Stamford Bridge, confirmou o título dos reds, que, até ao momento, ainda só perderam por uma vez na Premier League.

Também o proprietário do clube, John William Henry, enalteceu o feito alcançando: "Foi um ano incrível de sucesso excecional, que atingiu o seu auge esta noite com a conquista do título da Premier League.

O empresário norte-americano, que comprou o Liverpool em 2010, também dirigiu uma palavra aos adeptos do clube, considerando que "a totalidade da conquista trouxe alívio e alegria para várias pessoas num ano tão trágico", devido à pandemia.