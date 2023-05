Klopp desculpa-se por encarar quarto árbitro: "Não deveria ter acontecido"

Rui Almeida Santos Hoje às 17:05 Facebook

Na sequência do golo de Diogo Jota, que valeu o triunfo do Liverpool por 4-3 frente o Tottenham em jogo a contar para a Liga inglesa, Jurgen Klopp correu na direção do quarto árbitro. Agora, pede desculpa por um ato que "nunca deveria ter acontecido".

O treinador do Liverpool aproveitou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Fulham, esta quarta-feira, para se desculpar da atitude que teve contra o quarto árbitro do encontro com o Tottenham, que os "reds" venceram por 4-3 graças a um golo do internacional português Diogo Jota no tempo de compensação.

Assim que a bola entrou na baliza dos "spurs", Jurgen Klopp correu na direção do quarto árbitro, atirando-lhe algumas palavras - "Sem vós, sem vós" na sua versão - antes de recuar, aparentemente, com uma dor na coxa esquerda.

"A situação não deveria ter acontecido. Foi a emoção e a raiva do momento", atirou o técnico alemão, que se justificou com algumas decisões da equipa de arbitragem ao longo da partida.

"Ganhámos o jogo por 4-3 de uma maneira espetacular, mas as únicas manchetes foram sobre mim. Lamento muito isso, não deveria ter sido assim", acrescentou Klopp, que viu o cartão amarelo pela atitude.

Em Inglaterra discute-se um possível castigo ao treinador do Liverpool, mas o germânico mostra-se tranquilo. "Deveria ter visto o vermelho porquê? Só fiquei em frente ao árbitro e depois saí dali. Depois de tudo isto, talvez espere um castigo. Vamos ver o que acontece".

O Liverpool derrotou o Tottenham por 4-3 na 34.ª jornada da Liga inglesa. Aos 15 minutos, os "reds" venciam por 3-0, mas permitiram a recuperação dos "spurs", que empataram já para lá do minuto 90. No lance seguinte, Diogo Jota apontou o golo que decidiu a partida.