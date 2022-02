Klopp desfaz-se em elogios a Luis Díaz

JN Hoje às 12:17 Facebook

Estreia do atacante colombiano como titular do Liverpool agradou muito ao treinador alemão.

O primeiro jogo de Díaz como titular do Liverpool, na vitória que os "reds" conseguiram na noite de quinta-feira sobre o Leicester (2-0, com um bis de Diogo Jota), deixou radiante o técnico Jurgen Klopp.

"Foi talvez um dos melhores jogos que alguma vez vi de um jogador que se estreava no onze", afirmou o treinador da equipa de Anfield, citado pela Sky Sports. "Foi uma ótima oportunidade para jogar de início, tendo em conta que Salah e Mané tinham chegado da CAN poucos dias antes, e ele mostrou o que vale", acrescentou.

Contratado há duas semanas ao F. C. Porto, por 45 milhões de euros (mais 15 milhões por objetivos), Luis Díaz havia feito os primeiros minutos pela equipa de Klopp no passado sábado, no jogo da Taça de Inglaterra com o Cardiff City, entrando na segunda parte, a tempo de ainda assinar uma assistência na vitória do Liverpool, por 4-1.

Na partida com o Leicester, a contar para a 24.ª jornada da Premier League, Díaz esteve muito ativo e podia mesmo ter feito o primeiro golo pelos "reds" num par de grandes jogadas. O triunfo, por 2-0, manteve o Liverpool no segundo lugar, a nove pontos do líder Manchester City, e ainda com um jogo a menos.