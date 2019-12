Klopp diz que Jorge Jesus podia ser presidente do Brasil

Hoje às 12:48 Facebook

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, reconheceu o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo e afirmou que, em caso de eleições no Brasil, o português seria eleito presidente.

Flamengo e Liverpool vão-se defrontar no próximo sábado no Qatar, na final que vai ditar o campeão do Mundo de clubes. Os cariocas representam a CONMEBOL, depois da conquista da Libertadores no mês passado e de eliminarem o Al-Hilal, antigo clube de Jorge Jesus. Os reds surgem como representante da UEFA, graças à conquista da Liga dos Campeões na temporada passada, e à eliminação do Monterrey nas meias-finais.

Se houvesse eleições, provavelmente ele seria eleito presidente do Brasil

O treinador da equipa inglesa elogiou o trabalho de Jorge Jesus, que será o seu adversário na final da competição. Klopp referiu na conferência de imprensa no Estádio Khalifa, em Doha, que acompanha a carreira do português há muitos anos: "Ele foi bem-sucedido no Benfica e no Sporting. É uma personagem conhecida por ser organizada. Já o sigo há muito tempo, mas é a primeira vez que o vou defrontar. Estou ansioso."

A partida está agendada para sábado às 17:30 portuguesas Foto: EPA/Ali Haider

O líder do Liverpool também caracterizou o tipo de jogo do Flamengo e assegura que terá dificuldades para vencer a partida: "São rápidos na frente, criativos no centro, atrevidos nas alas, cruzam e rematam de qualquer distância. Todos sabem o que devem fazer. Têm tudo o que uma boa equipa tem e não estão habituados a perder."

É a primeira vez que o treinador alemão vai defrontar uma equipa brasileira, embora não seja um entrave para o campeão europeu: "Nunca joguei contra uma equipa brasileira, mas o Flamengo nunca jogou contra uma equipa como o Liverpool."

Ainda não há certezas sobre o futuro de Jorge Jesus e este poderá ser o último jogo no comando técnico do Flamengo Foto: EPA/Ali Haider

Abordaram Klopp sobre o futuro de Jorge Jesus: "Claro que ele tem qualidade para treinar qualquer grande europeu, mas é ele que tem de escolher o que quer fazer daqui para a frente, até porque o Rio de Janeiro é uma cidade agradável."

O maior elogio ao técnico do Flamengo foi ao jeito especial a que Klopp habituou a imprensa: "Jorge Jesus tem feito um trabalho incrível, mudou praticamente tudo no Flamengo. Se houvesse eleições, provavelmente ele seria eleito presidente do Brasil."