Klopp e Ancelotti: mais o que os une do que o que os separa

São dois dos melhores treinadores da atualidade, com títulos e futebol entusiasmante no reportório. Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti atingiram o topo do futebol europeu na presente temporada ao garantir a presença na final da Liga dos Campeões, no sábado. É mais o que os une do que aquilo que os separa.

Raras são as vezes que dois dos melhores treinadores do Mundo têm muitas parecenças. Afasta-os o estilo de jogo e a personalidade... Mas o caso de Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti é diferente. Ambos são técnicos que veem o futebol de uma forma positiva, com enfoque no aspeto ofensivo e no espetáculo. A forma como conseguem gerir um balneário com muitos egos e torná-los na verdadeira definição de equipa é admirável, assim como na ligação de amizade que criam com os jogadores e adeptos.

Apesar de serem dois técnicos com alguma diferença nos troféus conquistados (o alemão soma 12 e o italiano 21), assemelham-se na forma como veem o futebol. Jurgen Klopp transformou o Liverpool numa máquina compressora, que asfixia os adversários através de uma pressão alta e os fere num ataque rápido e eficaz. Mas os "reds" não são uma equipa que se limita a isto, também conseguem superiorizar-se em ataque posicional, dominando a maioria da posse de bola e criando espaço para os atacantes. E é mesmo neste setor que o Liverpool se destaca, com grandes estrelas como Salah, Mané, Diogo Jota, Firmino e Luis Díaz. Mais atrás, contam com a criatividade de Thiago e a energia de Henderson para criar situações de golo, tendo ainda a segurança defensiva de Van Dijk.