Klopp e Guardiola exigem melhorias no videoárbitro

Jurgen Klopp e Pep Guardiola apresentaram críticas ao videoárbitro numa conferência de treinadores da UEFA. Ambos concordaram que a tecnologia devia ser melhorada, de maneira a diminuir o erro.

Decorreu em Nyon, na Suíça, o Fórum de Treinadores da UEFA, que tem o objetivo de reunir os principais treinadores da Europa para estes darem a sua opinião sobre o que pode ser melhorado na instituição e nas competições internacionais. Os treinadores do Liverpool e do Manchester City, Jurgen Klopp e Pep Guardiola estiveram em sintonia quando foi abordado o tema videoárbitro.

Klopp apela a mudanças no sistema, com vista a existirem menos erros: "Todos sabem que nunca vai ter 100% de precisão, mas há muitos aspetos que não estão bem."

O discurso de Klopp é caricato, tendo em conta que o Liverpool e o Manchester City jogaram no domingo passado e Guardiola criticou a arbitragem, reclamando de dois penáltis por assinalar. O técnico dos "reds" argumentou que tinham de ser feitas melhorias não só no VAR, como também nas mãos na bola e nos foras-de-jogo, que também acabam por estar diretamente relacionados com o videoárbitro.