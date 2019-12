Klopp exulta com conquista do Liverpool

Hoje às 00:23 Facebook

O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, afirmou que é "sensacional ser campeão do mundo de clubes", depois os "reds" terem batido um "grande adversário" como o Flamengo (1-0), treinado pelo português Jorge Jesus.

"É fantástico. Ainda estamos exaustos deste jogo intenso. Os meus jogadores merecem o meu respeito. Tiveram um desempenho fantástico, contra um grande adversário. Estou muito feliz. Acho que merecemos a vitória, fomos a melhor equipa. É sensacional ser campeão do mundo de clubes", disse o técnico alemão, em conferência de imprensa.

Klopp, que falava após o triunfo do Liverpool sobre o Flamengo, que garantiu aos reds a conquista do Mundial de clubes, referiu que o conjunto 'carioca' "é uma equipa muito forte", mas que os ingleses fizeram "o suficiente" para vencer.

A final acabou por ser decidida no prolongamento, aos 99 minutos, com um golo do avançado brasileiro Roberto Firmino, que mereceu palavras elogiosas de Klopp.

"Não poderia estar mais feliz por ele, por ter marcado aquele golo. Antes do jogo, falámos sobre o que significa esta competição para os brasileiros e para os sul-americanos. Ele ficou muito contente e ajudou-nos a ganhar este título", transmitiu o alemão.

Firmino, que também foi eleito o homem do jogo, manifestou a "sensação incrível de ganhar mais um título" pelo Liverpool: "Queríamos muito ganhar este título. Não foi fácil jogar contra o Flamengo, uma equipa madura, que fez uma grande temporada. Foi um grande jogo."

Depois de um nulo que persistiu nos 90 minutos, o internacional canarinho conseguiu finalmente quebrar a resistência do Flamengo aos 99 minutos, marcando o único golo desta final e dando aos britânicos o seu primeiro título, depois de o terem falhado em 1981 (Flamengo) e 1984 (Independiente), na altura como Taça Intercontinental, e em 2005 (São Paulo).

O Flamengo falhou assim o segundo título, depois de o ter conquistado em 1981, tendo Jorge Jesus sido o primeiro português a disputar uma final de um mundial de clubes.