Klopp não discute favoritismos diante do Benfica, "um clube tremendo"

JN/Agências Hoje às 15:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Liverpool avisou para não se dar por garantido o favoritismo nos quartos de final da Liga dos Campeões, diante do Benfica, um clube que considera "tremendo".

"O Benfica esteve muito bem com o Ajax e é essa a situação. Sei que as pessoas vão dizer que somos favoritos e coisas assim, mas esse é o primeiro erro que podemos cometer (...). Respeito imenso o que fizeram, é um clube tremendo", começou por dizer o treinador alemão.

Foi em Lisboa que recebi o telefonema do Mike Gordon. É uma boa memória

"Penso que nunca joguei lá, para ser 100% honesto. Lisboa é uma grande cidade e, além disso, foi lá que tive a minha última semana de férias antes de aceitar o cargo no Liverpool. Foi em Lisboa que recebi o telefonema do Mike Gordon. É uma boa memória. Estava sentado na esplanada de um café, recebi o telefonema e tomei a decisão em Lisboa", confidenciou o treinador, que pelos "reds" já foi campeão europeu e inglês.

O jogo com o Benfica ganha, para Jürgen Klopp, contornos de clássico, com o treinador alemão a lembrar que tem no seu staff pessoas com ligações ao F. C. Porto [o adjunto holandês Pepijn Lijnders e também Vítor Matos].

"Talvez tenhamos um pouco o sentimento de clássico, se o quiserem. É maravilhoso e mal posso esperar", adiantou o técnico, que já venceu esta época o F. C. Porto nos dois jogos da fase de grupos, com 5-1 no Dragão, e 2-0 em Liverpool.

No sorteio, o treinador tinha apenas a certeza que não queria defrontar adversários ingleses, numa fase sem limitações, que poderia deixar no caminho adversários como o Chelsea ou o Manchester City.

PUB

"Já nos aconteceu no passado (2017/18) e passámos. Também jogámos uma final contra uma equipa inglesa (2018/19), é absolutamente tranquilo, na final é quem aparecer. Mas agora fiquei feliz que não fosse uma equipa inglesa, não só pela qualidade, mas também pela competição, quando já temos de jogar com essas equipas durante a época", justificou.

A finalizar, o treinador reconheceu ser melhor ter a segunda mão em Anfield Road, mas isso dependerá do que se for conseguido no jogo fora, onde é preciso "criar as bases" para usar no segundo jogo.