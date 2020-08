Klopp: "Não temos hipótese de contratar Messi... mas é um bom jogador!"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:03 Facebook

O treinador do Liverpool falou, esta sexta-feira, na possibilidade de o Liverpool contratar Lionel Messi e, embora o clube inglês "não tenha hipótese", Klopp deixou elogios ao argentino.

É o tema do momento no que ao futebol diz respeito. Lionel Messi quer deixar de jogar no Barcelona e já informou o clube disso mesmo. Vários destinos já lhe foram apontados - um deles é o Manchester City - e Klopp não deixou de comentar o assunto e na possibilidade do jogador argentino vestir a camisola dos reds.

"Quem não gostaria de ter Messi na equipa? Mas são números que não são para nós. Nem sequer vale a pena começar a pensar nisso porque é claro que não há qualquer hipótese. Mas é um bom jogador, para ser honesto", disse o técnico com o estilo que lhe é característico.

Mais a sério, o alemão salientou que uma possível vinda de Messi, "o melhor jogador do mundo", para Inglaterra só traria benefícios para o campeonato.

"Seria excelente para a Premier League, claro. O melhor jogador do mundo vir para o campeonato, claro que ajudava. Não sei se a Premier League precisa de um impulso, mas claro que seria um impulso. Messi nunca jogou noutro campeonato que não o espanhol. O futebol aqui é diferente, por isso, gostaria de ver isso acontecer. Mas não tenho a certeza de que venha a acontecer», concluiu.