Klopp pede desculpa a Sarri e aponta o favorito à conquista da Champions

Esta terça-feira, as competições europeias regressam ao calendário futebolístico com a realização de dois jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O campeão europeu, Liverpool, joga em Madrid frente ao Atlético, que ainda estará privado de João Félix. No outro jogo da noite, o Borussia Dortmund recebe o Paris Saint-Germain.

As emoções da Champions League estão de volta e foi precisamente dessa característica humana que Jurgen Klopp falou, no lançamento do jogo do seu Liverpool contra o Atlético Madrid de Diego Simeone.

"As pessoas dizem que eu sou emocional na linha lateral, mas se eu sou nível quatro, então o Simeone está no nível 12", afirmou o treinador alemão dos reds, no lançamento do jogo em Madrid, ele que tem o plantel na máxima força para esse embate. Curiosamente, apesar de o Liverpool estar a defender o título, Klopp considera que o favorito à conquista da Liga dos Campeões é outro que não a Juventus, como tinha sugerido há tempos.

"Peço desculpa, não queria meter o Maurizio [Sarri, treinador da Juventus] sob pressão. Respeito-o demasiado e não faço jogos psicológicos, mas às vezes não penso antes de falar", começou por afirmar, revelando, então, em quem apostaria para vencer a presente edição da Champions: "O favorito é o Paris Saint-Germain. Agora eles é que têm a pressão".

Já o treinador do Atlético Madrid colocou o foco no adversário de amanhã. Para Diego Simeone "foi Klopp quem criou o Liverpool como o conhecemos hoje. Este Liverpool vai ficar na história, porque tem registos diferentes em relação a todas as equipas que admiramos. Não tenho dúvidas de que o jogo vai ter 50 por cento de chances para os dois lados. Tudo é possível".

No jogo com o Liverpool, o treinador argentino não poderá contar com Trippier e Félix, enquanto Herrera e Diego Costa permanecem em dúvida.

Quanto ao Borussia-PSG, esse jogo marca o regresso de Tuchel a Dortmund, agora como treinador adversário. O comandante da equipa francesa aposta tudo na qualidade de Neymar para alcançar o triunfo.

"Neymar vai jogar contra o Dortmund, o que muda muitas coisas para mim, para Mbappé, para o resto dos jogadores. Com ele em campo temos muita qualidade. Além disso, Neymar está com muita confiança e tem habilidade e qualidade para ser decisivo", considerou Thomas Tuchel.

Quem não se deixa assustar pela presença de Neymar na equipa contrária é o treinador do Borussia Dortmund, Lucien Favre: "Vimos alguns jogos do Paris SG para prepararmos este jogo. Analisámos os seus jogadores e estamos prontos. Mas é uma equipa perigosa e terminou bastante à frente do Real Madrid na fase de grupos. Isso já diz tudo. Todavia, no final, é o nosso desempenho que conta".