Klopp rendido a Luis Díaz: "Nunca tive um jogador assim, é de doidos"

O ex-jogador do F. C. Porto está a marcar pontos nos primeiros tempos no Liverpool e recebeu rasgados elogios do treinador alemão.

O impacto imediato de Luis Díaz está a deixar toda a gente do Liverpool de queixo caído. O internacional colombiano chegou a Anfield há cerca de duas semanas e os primeiros tempos não podiam estar a correr melhor, como mostram as mais recentes declarações de Jurgen Klopp.

"A sua alegria e amor pelo futebol são tão óbvios, quando o vês a treinar. Ele não consegue parar de sorrir! Nunca tive um jogador assim, é de doidos. Estamos muito, muito felizes por tê-lo aqui, é absolutamente ótimo. Esperamos muito dele no futuro. Esperamos já, mas no futuro também. Tenho a boa sensação de que será uma história muito boa com o Luis no Liverpool", afirmou o treinador alemão dos "reds".

O ex-jogador do F. C. Porto já fez dois jogos com a camisola dos "reds", mas foi poupado da deslocação ao campo do Burnley, algo que Klopp explicou com o período de adaptação.

"É um jogador de primeira classe e mostrou isso já em dois jogos. No último, não jogou, o que é normal para para um jogador novo, que tem que se acostumar com coisas diferentes no clube. Temos outros jogadores em forma, que sabem exatamente o que quero deles, e assim damos ao Luis um pouco mais de tempo para se adaptar", defendeu Jurgen Klopp.