Klopp: "Se no Wolves viram este jogo devem-se estar a rir"

O treinador do Liverpoool, Jurgen Klopp, não esteve com meias palavras para descrever a péssima exibição dos ingleses, no jogo com o Nápoles (4-1), para a Liga dos Campeões, prevendo uma possível reação do Wolverhampton, próximo adversário na Premier League, aquando da análise ao jogo.

"O Nápoles jogou muito bem e nós não. É a primeira explicação para a derrota. Nunca conseguimos entrar no jogo, não fomos sólidos, nem a defender nem a atacar. Faltou ligação entre os setores. Foi um jogo horrível, tenho de pensar como posso melhorar a equipa. Tendo o Alisson na baliza, tens de ser mesmo mau para sofrer três golos [na primeira parte]. Temos de nos reinventar, não costumamos sofrer assim três golos. Temos de nos preparar melhor em praticamente tudo", analisou o germânico, prosseguindo com a possível reação da armada portuguesa do Wolves, treinado por Bruno Lage.

"Agora Temos de jogar com o Wolves. Se lá viram este jogo, provavelmente não pararam de se rir e dirão que é o momento perfeito para jogar contra nós, eu diria o mesmo", afirmou, talvez para espeicaçar os jogadores do Liverpool.

PUB

A recente demissão de Thomas Tuchel do comando técnico do Chelsea, levantou algumas questões sobre a continuidade de Klopp, à frente do Liverpool, uma vez que os dois clubes vivem momentos de formas idênticos. Mas o treinador alemão não se mostra preocupado, escudando-se na relação com os donos do emblema inglês.

"Despedido? Nem por isso. A diferença é temos donos diferentes. Os nossos são calmos e esperam que eu resolva a situação, não estão a pensar noutra pessoa para o fazer", afirmou Klopp.