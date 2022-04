Klopp: "Se o Benfica marca... o jogo muda"

O treinador do Liverpool admitiu, esta terça-feira, que a vitória (1-3) conseguida no Estádio da Luz dá conforto mas que, caso o Benfica marque primeiro, "o jogo muda".

"Está 3-1 ao intervalo, é tão difícil como um 2-0. É bom, é uma base boa, mas se eles marcam, e sentimo-lo com o Inter, o jogo muda. Sentimos isso no Estádio da Luz. Estávamos a controlar o jogo e, quando o Benfica marcou, a disputa ficou diferente. Temos de garantir que eles não querem estar em Anfield. Temos de estar alerta, jogar com aquela raiva positiva, temos de estar prontos. Temos de fazê-los sentir que este é um lugar no qual não querem estar", começou por dizer o técnico, vincando que agora conhece melhor a forma de jogar do Benfica, o que traz vantagens.

"Estivemos bem contra o Benfica na primeira mão. Eu gostei. O principal objetivo é ser aquela equipa contra a qual ninguém quer jogar. Agora, entendemos melhor a forma como o Benfica joga. Eles tentaram isolar o Darwin contra o Konaté, também têm o Weigl que liga bem, a velocidade do Rafa. São coisas que sabíamos antes, mas no relvado é diferente. Agora sabemos mais sobre o adversário", acrescentou, deixando ainda elogios ao ex-F. C. Porto Luis Díaz.

"Eu não sabia o quanto ele gostava de treinar. Não tenho certeza se já vi alguém assim antes, sempre a sorrir. Todos os jogadores que contratámos nos últimos anos são felizes. Não é o pior lugar do mundo aqui", afirmou.

Ainda antes da conferência de imprensa ao duelo de quarta-feira, Klopp não esqueceu Darwin, considerando que o avançado uruguaio, autor do golo dos encarnados no jogo da primeira mão, vai ter "uma grande carreira".

"Não sei para onde ele vai, mas olhando à sua idade, números e talento é claro que vai ter uma grande carreira, se se mantiver sem lesões. Tem tudo o que é necessário para um avançado de topo no futebol internacional", concluiu.

Liverpool e Benfica defrontam-se, na quarta-feira, em Anfield, para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.