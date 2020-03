Klopp sobre João Félix: "Uau!"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Liverpool acredita que João Félix poderá fazer a diferença no encontro de quarta-feira, em Inglaterra, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Liverpool, atual campeão europeu, tenta esta quarta-feira dar a volta ao resultado negativo sofrido no Wanda Metropolitano (1-0) frente ao Atlético de Madrid e assegurar um lugar nos quartos de final da Liga dos campeões. Na primeira mão, os colchoneros não puderam contar com a contributo de João Félix, devido a lesão. Mas o cenário mudou e o jovem português deve ser opção de Simeone em Anfield.

Confrontado sobre o jovem português, Klopp, técnico dos reds, só deixou elogios e acredita que o camisola sete da equipa espanhola pode bem fazer a diferença.

"É um super jogador, uau! É muito jovem e muito talentoso. Com a velocidade, a criatividade e o cérebro futebolístico que ele tem, pode causar-nos problemas. Vimos o último jogo do Atlético de Madrid e ele esteve muito intenso, mesmo depois de ter estado algum tempo lesionado", disse na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Numa altura em que várias partes do mundo foram afetadas pelo surto do covid-19, vários jogos serão disputados à porta fechada. Questionado sobre o impacto do novo Coronavírus no desporto, Klopp considera que "há coisas mais importantes do que o futebol".

"Já o disse, trata-se de mim enquanto ser-humano. Qualquer um sabe que algumas coisas são mais importantes que o futebol. Temos de encontrar uma solução. Não sei se ajuda jogar à porta fechada. O problema é que, se não estás no estádio, estás num bar. Vamos respeitar. Temos família e aceitaremos qualquer decisão".

O pontapé de saída do Liverpool - Atlético de Madrid, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, está marcado para as 20 horas desta quarta-feira.