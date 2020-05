Klopp sobre os jogadores: "Se não se sentirem seguros, não precisam de vir"

JN Hoje às 19:48 Facebook

O treinador alemão do Liverpool, Jurgen Klopp, avançou em entrevista ao canal televisivo Sky Sports que os jogadores não precisam de treinar "se não se sentirem seguros" e que a decisão de estarem presentes pertence "exclusivamente a cada um".

"A escolha é dos jogadores e isso é claro. Já o tinha dito antes desta sessão: 'Estão aqui de livre vontade. Por norma, assinam um contrato e têm de estar aqui quando eu vos disser, mas, neste caso, se não se sentirem seguros, não precisam de vir. Não há restrições, castigos, nada. É a decisão de cada jogador e respeitamos isso a 100 por cento", avançou o treinador dos campeões europeus.

"Os rapazes estão todos aqui, há um primeiro grupo de 10 jogadores e depois, na segunda sessão, vêm outros jogadores e ainda outros cinco durante a tarde. Se alguém não aparecesse, telefonava a avisar", explicou Klopp, completando: "Nunca colocaríamos ninguém em perigo. Adoramos futebol, sim, e é o nosso trabalho, mas não é mais importante do que as nossas vidas e as vidas das outras pessoas".