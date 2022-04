Klopp tem dois trunfos para a Luz: "Vamos usar as informações de Jota e Díaz"

JN Hoje às 14:53 Facebook

Treinador do Liverpool considera que os "reds" têm de estar ao melhor nível para conseguirem derrotar o Benfica na primeira mão dos quartos de final.

Jurgen Klopp desvalorizou o favoritismo do Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões, enaltecendo a "qualidade e a experiência" da equipa do Benfica.

"Talvez não estejam na posição que querem no campeonato, mas estão a progredir bem na Champions. É um adversário difícil, uma equipa de verdade. Conheço vários jogadores que estiveram na Bundesliga e na Premier League. Há muita qualidade e experiência nesta equipa. É um desafio interessante e é assim que deve ser", referiu, na antevisão à primeira mão da eliminatória, amanhã, no Estádio da Luz.

Questionado sobre Darwin, o treinador alemão considerou que se trata de "um jogador de topo".

"Não é o único bom jogador porque eles têm mesmo uma boa equipa, mas sim, é um bom avançado e faz parte do futuro do Uruguai. É de topo. Conheço muitos jogadores, como o Weigl", acrescentou.

Neste sentido, Klopp não tem dúvidas de que o Liverpool tem que estar ao melhor nível, confidenciando ter recebido informações privilegiadas. De Luis Díaz nem tanto, contudo.

"Temos de estar no nosso melhor. Temos o Jota e o Diaz, que são especialistas no futebol português. Estive com os jogadores de manhã, já partilhamos informações e vamos usá-las. O Díaz tentou, mas não percebemos uma palavra", completou.