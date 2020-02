Kobe Bryant entre os finalistas para entrar no Corredor da Fama do basquetebol

JN/Agências Ontem às 23:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O norte-americano Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero, está na lista de oito finalistas que podem vir a integrar o Corredor da Fama do basquetebol, anunciou esta sexta-feira o organismo.

Bryant, que morreu em 26 de janeiro juntamente com outras sete pessoas, entre quais a filha Gianna, integra a lista de oito finalistas que terão de receber 18 dos 24 votos possíveis do comité de honra do 'Hall of Fame' para serem entronizados.

Cinco vezes campeão da liga norte-americano de basquetebol (NBA), 18 vezes escolhido para o All Star Game e duas vezes campeão olímpico, Bryant tinha 41 anos.

Além de Kobe, também podem vir a fazer parte do Corredor da Fama os ex-jogadores Kevin Garnett e Tim Duncan, que venceram a NBA, e Tamika Catchins, campeã da liga feminina (WNBA) e quatro vezes medalha de ouro olímpica.

Nos treinadores, o destaque foi dado aos campeonatos universitários, com as escolhas de Eddie Sutton, Barbara Stevens e Kim Mulkey, a primeira pessoa a vencer o campeonato universitário como jogador, treinadora adjunta e treinadora principal.

Também Rudy Tomjanovich, um dos três treinadores a vencer a NBA e os Jogos Olímpicos, também está entre os finalistas para o 'Hall of Fame'.

A lista final será conhecida em 4 de abril.