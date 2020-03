Koehler diz que não reuniu condições para se candidatar à liderança do F. C. Porto

Nuno Barbosa Hoje às 11:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Num comunicado enviado às redações, e depois de ter surgido como potencial candidato às eleições do F. C. Porto, o empresário João Rafael Koehler admite: "Apesar de todo o apoio desta gente anónima, que agradeço de forma profunda, não sinto ter conseguido reunir as condições para ser candidato a presidente do F. C. Porto".

"Concorrer por concorrer, para ter protagonismo, não faz o meu género, não tenho essa vocação", refere ainda.

Antes, aquele adepto portista regozijou-se: "A discussão que lancei nos órgãos de comunicação social que se interessaram por isso, baseada também na avaliação de desempenho do último mandato da direção do clube - que se encontra refletida no relatório de contas semestral - foi consubstanciada num manifesto que recolheu aproximadamente quatro mil subscrições".

Referindo que o número de "sócios subscritores" do manifesto "é superior aos que votaram nos últimos atos eleitorais" do F. C. Porto, Koehler diz que o lançou por estar "preocupado com o futuro" da instituição.

"O clube não precisa de divisões, mas sim de uma solução de consenso e unificadora, que acolha todas as sensibilidades e competências da nação portista", refere ainda, denunciando, porém, que "não deixa de ser irónico que os maiores críticos da atual SAD, rejeitando dizer alto aquilo que disseram baixo durante quatro anos (e continuam a dizer) se associam agora às listas de continuidade. Serão esses os primeiros a tirar o tapete ao próximo presidente na primeira vez em que precisar de ajuda".

Koehler mostra-se "grato ao presidente Jorge Nuno Pinto da Costa", mas refere que é preciso "preparar a mudança de ciclo" e sugere mudanças na administração da SAD.

Por fim, deixa sete ideias para um "FC Porto com futuro", que é também o nome e o mote da página no Facebook, onde pretende continuar a comunicar com a nação portista.