Koffi regressa a Paços de Ferreira em dia calmo

Com as ligas europeias já em pleno andamento ou prontas a dar o pontapé de saída, o destaque desta quinta-feira vai para o regresso do costa-marfinense Koffi a Paços de Ferreira.

Paços de ferreira: O avançado costa-marfinense N'Dri Koffi vai ser novamente jogador dos castores, por empréstimo dos franceses do Stade de Reims. Koffi, de 20 anos, chegou ao Paços de Ferreira em janeiro de 2022, mas uma lesão grave num treino limitou a utilização do jogador, que só alinhou em três jogos oficiais. O brasileiro Kayke, pertencente aos quadros do Manchester City, que viu no extremo um potencial sucessor de Neymar, também é uma forte possibilidade para reforçar o plantel às ordens de César Peixoto, mas ainda faltam limar algumas arestas até poder ser apresentado pelo Paços.

Braga: Os arsenalistas anunciaram a transferência a título definitivo do médio João Novais para o Al Bataeh, dos Emirados Árabes Unidos. O português, de 29 anos, dá por terminada uma ligação ao Braga de quatro épocas.

Santa Clara: O ponta de lança brasileiro João Lima trocou o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, pelo Santa Clara, tendo assinado contrato por três épocas. "A Santa Clara Açores - Futebol, SAD vem por este meio anunciar a celebração de contrato de trabalho com o atleta João Lima, válido para as próximas três temporadas desportivas", avança o emblema açoriano em nota de imprensa. O brasileiro de 22 anos representava desde 2020 a equipa atualmente orientada por Carlos Carvalhal, tendo, anteriormente, alinhado pelos brasileiros do Goiás. "Na primeira experiência no futebol europeu, por via do Santa Clara e dos Açores, João Lima chega como um avançado veloz, clínico na finalização e forte no jogo aéreo", destaca a SAD insular, não revelando os montantes envolvidos na transferência.

Real Madrid: Os adeptos merengues não esquecem o internacional português Cristiano Ronaldo. Esta quinta-feira, à saída do hotel, em Helsínquia, cidade palco da Supertaça Europeia, que o Real Madrid conquistou, alguns fãs de CR/ e do clube "blanco" pediram ao presidente Florentino Pérez para contratar o atual jogador do Manchester United. Contudo, o dirigente não se mostrou interessado. "Outra vez? Com 38 anos?", respondeu Florentino Pérez.

Arsenal: Pablo Marí troca os "gunners" pelos italianos do Monza, por empréstimo do clube inglês. O jogador venceu a Taça Libertadores com Jorge Jesus no Flamengo em 2019.

Almería: O emblema espanhol anunciou a contratação do avançado brasileiro Leo Baptistão ao Santos. O jogador assinou vínculo por quatro anos. "

Torino: O médio ofensivo croata Nikola Vlasic foi emprestado pelos ingleses do West Ham aos italianos do Torino, com o clube a ficar com opção de compra de 15 milhões de euros.