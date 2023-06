Kokçu em Lisboa para assinar pelas águias

Rui Farinha Ontem às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Negócio fechado. Orkun Kokçu vai assinar um contrato de cinco temporadas com as águias e era esperado, ontem à noite, em Lisboa, para efetuar exames médicos antes de formalizar a ligação.

Os encarnados pagam ao Feyenoord 30 milhões de euros, por 80 por cento do passe do internacional turco, o que torna a transferência a mais cara de sempre do clube da Luz e do futebol português. Até ao momento, a compra de Darwin Nuñez, em 2020, ao Almeria, por 24 milhões de euros, tinha sido a mais dispendiosa, seguindo-se Raul Jiménez, em 2015, ao Atlético Madrid (21,8 milhões). Logo depois, no topo das contratações mais caras estão três aquisições fechadas por 20 milhões: em 2019, Weigl e Raul de Tomás transferiram-se do Borussia Dortmund e Real Madrid, respetivamente; já em 2020, Everton Cebolinha chegou proveniente do Grémio de Porto Alegre.

Escolhido por Roger Schmidt como a contratação-chave para a próxima temporada, Kokçu é um centrocampista que vai ocupar a posição deixada em aberto por Enzo Fernández, em janeiro. Destro, gosta de jogar em profundidade e vai vestir a camisola número 10, na Luz, que na última época ficou na prateleira devido ao falecimento de Fernando Chalana.