Kokçu muito perto de ser reforço do Benfica

O negócio está iminente. Orkun Okçu, médio do Feyenoord, está muito perto de ser reforço das águias, a troco de 30 milhões de euros, o que será uma transferência recorde no futebol português.

Depois da SAD ter chegado nas últimas horas a acordo com o futebolista, de 22 anos, os clubes negociaram ontem os termos da transferência e o processo está perto da conclusão. Segundo a imprensa neerlandesa, o jogador vai herdar na Luz a camisola 10, que na última época esteve indisponível devido ao falecimento de Fernando Chalana, e assinará um vínculo válido por cinco temporadas, até 2028. A cláusula de rescisão será de 120 milhões de euros.

Campeão na última época nos Países Baixos, o Feyenoord tinha o objetivo de vender o passe do internacional turco a um clube da Premier League, o que permitiria um encaixe de 40 milhões de euros, porém o Benfica intrometeu-se. Por pertencer a uma liga com menos recursos financeiros, o emblema dos Países Baixos aceitou baixar para cerca de 30 milhões o valor da transferência.

Na "Eredivisie", Kokçu aferia cerca de um milhão de euros por temporada, sendo que na Luz o salário vai praticamente triplicar. A chegada irá colmatar no meio-campo a saída de Enzo Fernández, em janeiro.