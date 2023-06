Kokçu na Luz é "improvável", diz o Feyenoord

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 22:14 Facebook

Diretor executivo do clube neerlandês não acredita em proposta encarnada de 40 milhões.

O clube da Luz tem em Kokçu o alvo preferencial para reforçar o plantel ao serviço de Roger Schmidt, que procura no mercado um substituto à altura de Enzo Fernández, que saiu do clube encarnado no mercado de transferências de janeiro, depois de vencer o campeonato do mundo pela Argentina. Porém, o diretor executivo do Feyenoord, Dennis te Kloese, não acredita que o Benfica tenha capacidade financeira necessária para conseguir atingir o valor definido pelo emblema de Roterdão para libertar o jogador: 40 milhões de euros.

Em entrevista ao jornal neerlandês Algemeen Dagblad, o responsável pela equipa confirmou o interesse das águias no jogador e admitiu que, caso chegasse ao clube uma proposta na ordem dos 40 milhões de euros, seria difícil recusar tal quantia. No entanto, o dirigente não acredita que os encarnados consigam apresentar uma proposta de tal dimensão: