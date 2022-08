Kostic é finalmente jogador da Juventus

Filip Kostic já é, oficialmente, jogador da Juventus. O ex-Frankfurt chega a Turim por uma verba a rondar os 12 milhões de euros, mais três milhões por objetivos, tendo assinado um contrato até 2026.

Kostic deixa Frankfurt após 172 jogos, 33 golos marcados e 57 assistências, tendo o período de quatro anos ao serviço da equipa alemã conhecido o apogeu em 2021/22, com a conquista da Liga Europa.

O sérvio começou a carreira no país natal, ao serviço do Radnicki, tendo depois seguido para o Groningen (Países Baixos). A partir daí seguiu para a Alemanha, onde cumpriu duas temporadas no Estugarda e outras duas no Hamburgo, antes de rumar a Frankfurt.