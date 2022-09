Central Koulierakis interessa ao Benfica

Hoje às 16:41 Facebook

Konstantinos Koulierakis, central de apenas 18 anos do PAOK, está no radar do Benfica, de acordo com o jornal grego "Sport 24".

Formado no clube de Salónica, o valor da sua transferência é de cerca de 15 milhões de euros. Apesar de ser ainda um jovem, vários clubes da Europa estão muito atentos: além do Benfica, o Ajax e o Milan seguem a sua carreira com particular interesse.

Nesta temporada, o internacional sub-19 helénico conquistou a titularidade no PAOK e pode ser a breve prazo opção na seleção principal da Grécia.