Koundé perto de Barcelona e William Carvalho pode estar de saída do Bétis

O defesa do Sevilha, Jules Koundé, poderá estar muito perto de rumar ao Barcelona, que já tem um princípio de acordo pelo jogador. William Carvalho está no meio da transferência de Houssem Aouar para o Bétis, mas pede 3,5 milhões de euros para se tornar jogador do Lyon, verba considerada incomportável pelos responsáveis franceses. Tomás Reymão terminou contrato com o Boavista rumo à segunda liga espanhola

Barcelona: Jules Koundé, defesa ao serviço do Sevilha, está muito perto de se tornar reforço do Barcelona, depois de ter rejeitado uma oferta do Chelsea. O francês, de 23 anos, tem mantido conversas com o treinador dos culé, Xavi Hernández, que lhe terá prometido um papel fundamental no presente e futuro do emblema blaugrana. Sevilha e Barcelona já terão um princípio de acordo por Koundé, num valor a rondar os 55 milhões de euros. Formado no Bordéus, Koundé chegou a Sevilha em 2019/20 e, desde então, tornou-se um dos esteios defensivos da equipa de Lopetegui.

Bétis: A equipa espanhola pretende reforçar-se com Houssem Aouar, do Lyon, e ofereceu William Carvalho como moeda de troca. O problema, segundo a RMC Sport, é que o internacional português está a pedir 3,5 milhões num contrato de cinco temporadas, valores considerados impensáveis pelos responsáveis franceses. Este será o grande entrave à realização do negócio, pois as restantes partes já estarão de acordo, faltando que William Carvalho, de 30 anos, aceite os valores oferecidos pelo Lyon, que não parece inclinado a acompanhar as exigências do médio, de 30 anos, que termina contrato no final desta temporada.

Boavista: O médio Tomás Reymão, que terminou contato com as panteras e não renovou, vai continuar a carreira no Albacete, emblema da segunda divisão espanhola. O médio, de 23 anos, já foi oficializado e alinhou num encontro de preparação com o Murcia. Na última época, Reymão disputou 18 jogos com a camisola do Boavista, onde estava desde 2018/19, depois de passagens por Sporting, Chelsea, Estoril, Oeiras e Belenenses. A estas experiências em equipas principais acresce períodos nos sub-20 da Fiorentina e nos sub-23 do Wolverhampton.

V. Guimarães: Os vimaranenses emprestaram o guarda-redes checo, Matous Trmal, ao Marítimo, num negócio no qual os madeirenses pagam 50 mil euros e ficam com opção de compra de um milhão de euros, por 90% do passe, no final da temporada. Trmal chegou a Guimarães em 2020, mas nunca se assumiu como titular na baliza, tendo realizado apenas 11 jogos na última época, devido à indisponibilidade de Bruno Varela, habitual titular.

West Ham: O emblema britânico está perto de receber uma das pérolas do futebol mundial. Trata-se de Gianluca Sacamacca que, segundo o presidente do Sassuolo, Giovanni Carnevalli, está de malas feitas para Londres, por uma verba a rondar os 36 milhões de euros, com a possibilidade de mais seis milhões de euros, por objetivos. "O Boga foi vendido por 32 milhões de euros enquanto o Scamacca vai sair por 36 milhões de euros mais seis milhões de euros por objetivos. Além disso, ficamos com 10% de uma futura venda. É bom, não é? O Sassuolo é um clube vendedor", disse o dirigente.

De acordo com a imprensa italiana, o PSG perdeu a corrida pelo internacional titaliano para o West Ham. Scamacca, de 23 anos, dividiu a formação entre o PSV e a Roma, estreou-se como sénior ao serviço do Sassuolo, tendo vivido sucessivos empréstimos a Cremonese, Zwolle, Ascoli e Génova até se fixar na equipa transalpina.