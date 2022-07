Kovacevic pisca o olho à mudança para a Luz

Guarda-redes, do RKS Raków, confirma interesse do clube encarnado. "Vamos ver o que acontece", diz

Vladan Kovacevic, guarda-redes do Raków, da Polónia, revelou à imprensa daquele país que o Benfica pode ser uma possibilidade para prosseguir a carreira. O JN sabe que, de facto, o guardião, de 24 anos, é um dos atletas referenciados pelas águias e o processo já mereceu contactos da SAD. O dossiê pode avançar, mas, à priori, depende também das mexidas que possam ocorrer na baliza, nomeadamente com Vlachodimos.

"Não posso falar muito. Sim, há interesse. Vamos ver o que acontece. Seria estranho se não pensasse nisso, mas, neste momento, estou focado no Raków. Tenho várias opções, o Benfica não é o único. A verdade é que a decisão pertence ao clube com quem prolonguei contrato até junho de 2026. Foi importante para mim e estou feliz por ter conseguido. Sabe-se que uma transferência seria uma grande coisa, mas, neste momento, estou no Raków ", adiantou o guardião, numa entrevista ao Sport Interia.