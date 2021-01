Kraev volta a Portugal para ajudar o Famalicão

JN Hoje às 18:13 Facebook

O médio búlgaro chega por empréstimo do Midtjylland, depois de ter representado o Gil Vicente. O acordo é válido até ao final da época, com os famalicenses a ficarem com opção de compra.

Kraev foi anunciado esta segunda-feira como reforço do Famalicão até ao final da temporada.

O médio búlgaro, de 23 anos, está de volta ao futebol português, onde já representou o Gil Vicente, outra vez por empréstimo do Midtjylland (Dinamarca).

De acordo com comunicado do emblema famalicense, "o búlgaro, de 23 anos, vinculou-se ao clube famalicense até ao final da temporada, num acordo que prevê uma opção de compra do passe do jogador".

"Conhecer o futebol português fez-me aceitar voltar. Penso que será uma adaptação rápida e venho com o objetivo de jogar e ajudar a equipa", referiu Kraev, nas primeiras declarações como jogador do Famalicão.

Kraev vestirá a camisola número 10.