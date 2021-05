Kristian Blummenfelt vence Taça do Mundo de triatlo

JN/Agências Hoje às 16:50 Facebook

O norueguês venceu, este sábado, a Taça do Mundo de Lisboa de triatlo, numa prova em que Ricardo Batista foi o melhor português, na 12.ª posição.

Blummenfelt isolou-se nos momentos finais da corrida, concluindo em 1:42.32 horas a prova, disputada na distância olímpica (1500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de atletismo).

Na segunda posição ficou o suíço Max Studer, a 8 segundos do norueguês, com o espanhol Genis Grau a fechar o pódio, a 22 segundos do vencedor.

Ricardo Batista, de 20 anos, terminou a prova na 12.ª posição, a 1.11 minutos do vencedor, admitindo que "era impossível fazer melhor" e que "foi fantástico fazer 'top-15' na Taça do Mundo".

"Sou dos atletas mais novos a alinhar na prova. Sair no 'top-15' é muito satisfatório. É sempre um bom indicador estar no 'top-15'. Era uma prova muito competitiva. Bom indicador para as próximas provas", assumiu, em declarações à RTP.

Sobre o futuro, Ricardo Batista lembra que ainda é "muito novo" e ainda está a tentar ganhar experiência", mas admite que "foi uma prova excelente".

O outro português em prova, Alexandre Nobre, não terminou a Taça do Mundo, depois de ter sido dobrado durante o segmento de ciclismo.