Kun Agüero deverá anunciar fim da carreira 

O futebolista argentino Sergio Agüero, avançado do FC Barcelona, falará sobre o seu futuro em conferência de imprensa na quarta-feira, depois de ter sido internado para realizar exames cardiológicos, anunciou, esta terça-feira, o clube espanhol.

"Sergio 'Kun' Agüero estará em Camp Nou para falar sobre o seu futuro", refere o FC Barcelona, em comunicado, indicando que o avançado argentino estará acompanhado por Joan Laporta, presidente do clube.

De acordo com a comunicação social espanhola, Agüero, de 33 anos, deverá anunciar o fim da carreira, um mês e meio após ter sido hospitalizado para efetuar um "exame cardiológico", depois de se sentir indisposto no jogo com o Alavés (1-1).

Em 01 de novembro, um dia após a realização dos exames, o FC Barcelona anunciou que o internacional argentino iria estar ausente nos próximos três meses, sem divulgar o problema específico a que iria ser tratado.

Segundo um comunicado divulgado na altura, o avançado iniciou um "processo de diagnóstico e de terapêutica", cuja "eficácia será avaliada para determinar a recuperação", estando "indisponível para ser convocado" nos próximos três meses.

Agüero regressou a Espanha, com o ex-avançado do Atlético de Madrid a ter disputado cinco jogos (um golo) pelos catalães, após 10 temporadas no Manchester City.